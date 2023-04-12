Москва, 12 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения немецкого самолёта-разведчика «Орион» над акваторией Балтийского моря. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Facebook.com / navy.mil.gov.ua Российский истребитель Су-27

Отмечается, что 12 апреля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря воздушную цель, которая приближалась к госгранице РФ.

Для опознавания цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава сил Западного военного округа, дежурных по ПВО.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии», — говорится в сообщении.

После разворота иностранного самолёта от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено, добавили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, сообщила, что российский истребитель Су-27 едва не сбил самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint вблизи Крыма в 2022 году.

Российские истребители перехватили британский самолёт в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Причём один из них приблизился к RC-135 Rivet Joint на расстояние четыре метра.