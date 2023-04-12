В ООН заявили о продолжении усилий для полной реализации зерновой сделки
Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. ООН продолжает предпринимать усилия для полного выполнения соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений, взаимодействуя для этого со всеми заинтересованными сторонами, заявил 12 апреля официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы продолжаем предпринимать усилия, чтобы меморандум о понимании между Россией и ООН об экспорте российского продовольствия и удобрений полностью выполнялся», — сказал он.
Ранее 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически оценил вероятность дальнейшего продления зерновой сделки, отметив, что часть соглашения, в которой заинтересована Россия, не выполнялась до продления сделки на 60 дней в марте 2023 года и не выполняется после этого продления.
При заключении зерновой сделки ООН обязалась содействовать снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Россия требует подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT, разрешить поставки в Россию сельхозтехники, снять ограничения на доступ российских судов в зарубежные порты и возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса».