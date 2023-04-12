Вашингтон, 12 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Санкции в отношении российской телекоммуникационной компании «Мегафон» не будут распространяться на сделки компании с участием Узбекистана и Таджикистана. Это следует из текста генеральной лицензии, опубликованной 12 апреля министерством финансов США.

Maksim Konstantinov/Global Look Press «Мегафон»

В документе говорится о выведении из-под санкционных ограничений некоторых сделок «Мегафона».

«За исключением ряда случаев все операции с участием Таджикистана или Узбекистана разрешены», — отмечено в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США расширил список санкций по России, включив в него компанию «Мегафон», «Юнармию», «Русатом Оверсиз», «Металлоинвест, ЧВК «Патриот», цифровое подразделение холдинга USM. В перечне также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-министра транспорта Евгений Дитрих, Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште, его глава Николай Косов и структуры, контролируемые Алишером Усмановым. Также в санкционном списке оказались некоторые граждане Венгрии, Кипра и Узбекистана.

Завершить сделки с попавшими под санкции компаниями необходимо до 11 июля.