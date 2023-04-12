Москва, 12 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В России необходимо готовится к запускам на Луну и полётам на другие планеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 апреля на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном Дню космонавтики, в Государственном Кремлевском дворце

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит осваивать космос. Наука будет развиваться в этой сфере, разработки позволят обеспечить уровень безопасности страны на должном уровне, также отметил Путин.

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что важно отвечать на вызовы в космической отрасли и таким образом эффективно «решать национальные задачи развития на земле». Освоение космоса поможет обеспечению технологического суверенитета страны и простимулирует передовые разработки в робототехнике, микроэлектронике, экологии и медицине, добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на июль 2023 года запланирован запуск российской автоматической станции для исследования Луны, всего намерены создать четыре таких объекта. Ожидается, что к 2030 году российские космонавты смогут высадится на Луну.

В День космонавтики Путин встретился с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, поздравил с праздником всех причастных к космической отрасли и анонсировал выделение на развитие в этой сфере более 251 млрд рублей. Затраты на освоение космоса в России увеличены в сравнении с прошлым годом.

Также президент сообщил о наращивании потенциала России в ракетной и космической отраслях.