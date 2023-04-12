Reuters: Южная Корея «одолжит» США полмиллиона артиллерийских снарядов

Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи одолжило Соединённым Штатам Америки 500 тыс. гаубичных снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает Reuters.

155-мм гаубица M777 Sgt. Jose E. Guillen. USMC

Согласно опубликованным данным, между странами было заключено соглашение о безвозмездной передаче снарядов, а не об их продаже. Сообщается, что в дальнейшем это позволит поставить на Украину необходимые боеприпасы в обход принципа Сеула не участвовать в украинском конфликте.

По словам источника Reuters в правительстве Южной Кореи, соглашение позволило «добросовестно ответить на просьбу Вашингтона, придерживаясь принципа непредоставления вооружений Украине». Между тем министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин подчеркнул, что позиция Сеула, касающаяся этого принципа, неизменна.

Накануне первый замглавы Управления национальной безопасности при президенте Ким Тхэ Хё заявил журналистам, что Южная Корея и США считают часть опубликованных документов о якобы прослушке разведкой США южнокорейских чиновников поддельными. По мнению чиновника, этот случай только укрепит доверие между союзниками.

В марте The Wall Street Journal сообщало, что военные ВСУ в основном используют боеприпасы, полученные из Соединённых Штатов Америки. Согласно опубликованным данным, украинская армия расходует более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

Специалист в области мировой экономики, профессор Лионель Рондуэн также выразил мнение, что страны Запада исчерпали свои ресурсы по предоставлению Украине военной поддержки и не успевают производить столько боеприпасов и техники, сколько нужно Киеву. Главной проблемой эксперт назвал то, что Украина теряет технику и тратит боеприпасы быстрее, чем Запад успевает поставлять.