WSJ: ВСУ тратят более 90 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц

Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Военные ВСУ в основном используют боеприпасы, полученные из Соединённых Штатов Америки. The Wall Street Journal опубликовало информацию о расходовании украинской армией более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм ежемесячно. Данные представлены со ссылкой на сотрудников американского министерства обороны.

Боеприпасы AF.mil

По данным издания, всего Украина получила из США уже более миллиона боеприпасов. Американские власти готовятся продолжить снабжение ВСУ в рамках новой фазы боевых действий, говорится в статье.

Киев просят экономить снаряды, параллельно наращивая их производство в США. Так, в 2024 году в Штатах намерены выпустить 50 тыс. снарядов, тогда как до начала конфликта на Украине производилось порядка 13 тыс.

«В этом году этот ежемесячный показатель вырос примерно до 20 000 снарядов», — отметило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, кассетные авиационные боеприпасы МК-20 были включены Украиной в список вооружений, запрашиваемых у Вашингтона. Украина считает, что указанные боеприпасы обладают «большими бронебойными возможностями» по сравнению с уже используемыми аналогичными средствами.