Вашингтон, 12 апреля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Размер государственного долга Соединённых Штатов Америки продолжит расти и в течение 2023 года достигнет 122,2% к уровню ВВП страны. Такой прогноз опубликован в докладе Международного валютного фонда 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Отмечается, что объём госдолга США будет увеличиваться с каждым годом, до 136,2% к ВВП в 2028 году. В 2024 году, как ожидается, размер займов достигнет 125,8% к ВВП, в 2025 — 129,1%. В 2022 году американский государственный долг составлял 121,7% по отношению к ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Кевин Маккарти в феврале назвал размер госдолга США главной угрозой для страны. Он подчёркивал, что уровень долга выше, чем за всю историю Штатов, и это может помешать развитию страны.

По данным на октябрь 2022 года, размер госзаймов США превышал 31 трлн долларов, столь большая сумма была достигнута впервые.