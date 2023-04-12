Берлин, 12 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. У лидера Христианско-демократической партии ФРГ Фридриха Мерца больше сторонников, чем у действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют данные опроса службы Forsa.

Olaf Kosinsky Фридрих Мерц

Исследование выясняло, сколько человек готовы поддержать претендентов на должность канцлера ФРГ. Оказалось, что за Мерца проголосовали бы 25% респондентов, за Шольца — 24%, за главу министерства иностранных дел страны Анналену Бербок — 19%. Голоса распределились бы таким образом в случае, если бы на место главы правительства претендовали бы только эти три кандидатуры.

При необходимости выбирать между Шольцем, Мерцем и нынешним вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком, их поддержали бы 23%, 21% и 18% респондентов соответственно.

В опросе приняли участие порядка 1,5 тысяч респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Forsa выяснила, что правительство ФРГ в целом и канцлер Германии в частности теряют доверие населения страны. Анализ показал, что за год рейтинг доверия канцлера Германии Олафа Шольца снизился с 57 до 33%, а уровень поддержки действий правительства страны упал на 22%. Бундестаг стали одобрять на 13% меньше немцев (снижение до 37%), решения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера — на 12% меньше (63%).

В феврале немцы призывали Шольца остановить поставки оружия на Украину и прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина, что Москва ответит на угрозы поставляющих киевскому режиму оружие западных стран.