Россия отремонтировала участок международной трассы, которую Украина игнорировала 30 лет

Мелитополь, , 15:52 — REGNUM Росавтодор и российские автодорожные компании провели капитальный ремонт участка международной трассы Е-58 протяженностью более, чем 150 км. Данный участок Украина игнорировала и не ремонтировала 30 лет. Ремонтные работы продолжаются, сообщают корреспонденты ИА REGNUM из Запорожской области и ДНР.

Трасса Е-58 Тихон Архипов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM уже неоднократно писало о результатах работы российских автодорожников в новых регионах. Однако на сегодняшний день, в преддверии начала туристического и сельскохозяйственного сезонов, возросла и актуальность трассы Е-58, которая начинается в Ростове-на-Дону, пролегает по четырём российским регионам и через Приднестровье идёт далее в Европу.

Новые регионы, в частности, Запорожская и Херсонская области, а также юг ДНР, после открытия Крымского моста связались с остальной Россией так называемым автодорожным кольцом: новые регионы — Крым — Краснодар — Ростов-на-Дону — новые регионы. Часть этого кольца долгие годы была под контролем Украины, что сказалось на всех участках трассы.

Автодорожное сообщение между Запорожской областью и другими регионами России Тихон Архипов © ИА REGNUM

С момента провозглашения независимости в 1991 году Украина мало уделяла внимания дорожному строительству и ремонту. Исходя из данных ГК «Укравтодор», в основном игнорировались восточные и южные территории, и в частности трасса Е-58, которая тянется по всему побережью Азовского моря. По данным отчётов «Укравтодора», до 2020 года объёмы дорожного ремонта и строительства дорог на Украине составляли 800–2000 км дорог в год. За всю историю страны рекордными по ремонту дорожного покрытия были 2020 и 2021 годы — 4000 и 5000 км соответственно.

При этом, как отмечали сами представители «Укравтодора», данный показатель был достигнут в том числе за счёт перенаправления половины средств из фонда по борьбе с пандемией COVID-19 на строительство дорог и за счёт крупных кредитных траншей от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Для сравнения: в России в 2021 году было приведено в нормативное состояние более 160 млн кв. м дорожного полотна, отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам прошлого года в российских регионах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тыс. км дорог и уложено 176 млн кв. м полотна.

В 2019 и в 2020 годах ремонтировалось по 16 тыс. км и более. То есть с 2016 по 2021 год российские объемы дорожного ремонта и строительства превышали украинские показатели более чем в пять раз, а в некоторые годы — более чем в 10 раз.

В свою очередь, ремонт донбасского и запорожского участков трассы Е-58, которые уже не были подконтрольны Украине, начался за несколько месяцев до вхождения регионов в состав России. Корреспонденты ИА REGNUM зафиксировали дорожные работы на донбасском участке ещё весной 2022-го, а на запорожском — в июне 2022-го.

Трасса E-58. Участок Ростов-на-Дону — Мелитополь Тихон Архипов © ИА REGNUM

Старт полномасштабных работ на запорожском участке был объявлен врио губернатора области Евгением Балицким 15 июля 2022 года. В своём Telegram-канале политик заявил, что плановая протяжённость ремонтного участка — 105 км. А уже к концу осени того же года участок более чем в 100 км был приведён к современным нормам и требованиям по нагрузке.

Состояние дороги в «украинский» период, как утверждают местные жители, было катастрофическим.

«Желания ездить из Мелитополя в Бердянск и Мариуполь ни у кого не было — там дорога отсутствовала столько, сколько я её помню. Все переносили свою логистику на Запорожье. Хотя, что Бердянск, что Мариуполь тоже очень интересны — там всегда было много заказов, а ездить никто не хотел», — рассказала Ирина Карпенко из рекламного агентства «Санна NEW».

Как утверждает собеседница, в новых условиях качественные дороги имеют критическую важность. После того как все деловые коммуникации перешли на российских партнёров, важнейшим фактором для нормального ведения бизнеса стали хорошие трассы.

«То, что тут было, хоть до 2014-го, хоть до СВО, дорогами назвать нельзя. Сейчас за полтора часа можно доехать хоть в Крым, хоть в Бердянск. Ещё час — и ты в Мариуполе», — говорит производитель фруктов из села Фруктовое Запорожской области Яна Рафальская.

Ремонт трассы Е-58 Тихон Архипов © ИА REGNUM Ремонт трассы Е-58 Тихон Архипов © ИА REGNUM

По словам фермера, в 2022 году она была занята развозом продуктов в Крым и Донбасс. В этом же сезоне к налаженным связям добавляется простота транспортной доступности: существенно сократилось время доставки, и исчезли затраты на ремонт транспорта.

«Россия провела ремонт дороги, аварийное состояние которой Украина игнорировала более 30 лет», — сказала Яна Рафальская.

Об улучшении условий автотранспортной коммуникации в частной беседе рассказало руководство крупной торговой сети в Запорожской области.

По словам собеседника, ситуация со скоростью доставки и развоза товаров по сети увеличилась не меньше чем в два раза. Такое улучшение логистики позволяет и ускорить движение товаров между магазинами сети, и обеспечить более своевременное обеспечение магазинов свежей продукцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном перевыполнении плана по ремонту дорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, ранее была поставлена цель по результатам 2022 года отремонтировать 500 км автодорог.