Киев, , 12:32 — REGNUM Специального фонда для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на Украине никогда не существовало. Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, сообщило 27 октября издание «Бабель».

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По его словам, данное название возникло «ошибочно».

"Сначала было финансирование на уровне 85 млрд гривен (около $3 млрд — ИА REGNUM) на 4,2 тыс. километров государственных дорог… Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который «удачно» назвали COVID-фондом», — рассказал он.

По его словам, в фонд были переданы средства, которые Газпром заплатил «Нафтогазу» по решению суда.

«На самом деле «Нафтогаз» перечислил 27−28 млрд гривен (около $1 млрд — ИА REGNUM) в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 млрд (примерно $1,23 млрд — ИА REGNUM). Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд», — добавил глава Укравтодора.

Напомним, ранее стало известно, что почти половина денег из фонда по борьбе с пандемией COVID-19 на Украине ушла на строительство дорог, а средств для борьбы со «второй волной» коронавируса у Украины нет.

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