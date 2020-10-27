Киев, 27 октября 2020, 12:32 — REGNUM Специального фонда для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на Украине никогда не существовало. Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, сообщило 27 октября издание «Бабель».
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По его словам, данное название возникло «ошибочно».
По его словам, в фонд были переданы средства, которые Газпром заплатил «Нафтогазу» по решению суда.
Напомним, ранее стало известно, что почти половина денег из фонда по борьбе с пандемией COVID-19 на Украине ушла на строительство дорог, а средств для борьбы со «второй волной» коронавируса у Украины нет.
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