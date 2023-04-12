Мадрид, 12 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Испании были обучены или проходят подготовку в данный момент более тысячи военнослужащих с Украины. Об этом заявила 12 апреля министр обороны королевства Маргарита Роблес в рамках совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Уже более тысячи украинских военных прошли и проходят обучение здесь, в Испании», — отметила она.

Роблес анонсировала дальнейшую помощь Украине со стороны Мадрида. Мадрид намерен поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо, подчеркнула глава минобороны Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте французский вице-адмирал Эрве Блежан рассказал, что за время спецоперации в странах Европы прошли обучение 10 тыс. военных с Украины. Он предположил, что к маю их количество увеличится до 15 тыс. По словам француза, приезжающие в Европу на обучение украинские военнослужащие совершенно не имеют военного опыта, но затем становятся «пригодными для отправки на фронт».

30 марта пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер отмечал, что завершилась подготовка 65 военных Украины по применению системы противовоздушной обороны Patriot. Всего американское министерство обороны за год спецоперации обучило более 4 тыс. украинских военных.