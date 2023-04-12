Москва, 12 апреля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Занимавший должность замруководителя Московской таможни Сергей Цуканов осуждён за получение взятки. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение было вынесено 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

Цуканова обвиняли в получении крупной взятки в 500 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении бывшего замначальника таможни возбудили по статье 290 УК РФ («получение должностным лицом лично взятки»). Решения суда Цуканов дожидался, находясь под стражей с октября 2022 года.

По данным следствия, взятку Цуканов получил в октябре 2020 года от представителя коммерческой компании, в отношении которой таможня проводила проверку. Деньги передавались за активизацию работы подчиненных ему работников по описи изъятого товара, помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарам. Операция по задержанию таможенника прошла возле одного из домов в столице по улице Народного ополчения. Сообщалось, что он получил деньги от представителя ООО «Меховой Мир».