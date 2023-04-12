Москва, 12 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Ажиотаж и тревога некоторых граждан из-за положений нового закона о едином реестре военнообязанных и о выдаче электронных повесток вызваны недопониманием и недостаточным информированием, заявила 12 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Закон вызвал много бурных комментариев в интернете. Считаю, что главная ошибка законодателей — что мы не сумели до принятия этого закона обеспечить должную информированность наших граждан о его содержании», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Разработка и принятие закона не были спонтанными, подчеркнула спикер Совфеда. Военкоматы оставались одними из немногих в России структур, не охваченных цифровизацией, и Минобороны несколько лет вело работу по формированию электронной системы воинского учета, а после начала СВО стало очевидно, что эту работу надо ускорить, отметила она.

Постановка на воинский учёт — не право, а обязанность гражданина, и в этой части для граждан ничего не меняется, отметила Матвиенко. Законопослушным гражданам станет удобнее получать информацию, а в случае, если военкоматы, по мнению граждан, будут совершать ошибки, их действия будет легче оспорить, добавила она.

«Значительно упрощается процедура постановки на воинский учет. Теперь гражданину необязательно приходить в военкомат, постановка на учет будет производиться автоматически на основе сведений из государственных информационных систем. При этом гражданина проинформируют через портал госуслуг обо всех изменениях учётных данных», — сказала спикер Совфеда.

Закон был принят Госдумой 11 апреля и утверждён Советом Федерации 12 апреля. Он предполагает создание единого реестра военнообязанных, который будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса, а также вводит электронные повестки. Вводятся также меры ответственности за уклонение от призыва.

Инициатива о создании единого реестра военнообязанных связана не с мобилизацией, а с системой воинского учёта, которая нуждается в модернизации, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.