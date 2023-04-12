Красный Лиман, ДНР, 12 апреля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Российские бойцы на краснолиманском направлении отразили на трёх участках атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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По его словам, противник попытался вернуть потерянные позиции на невском и торском участках. Атака украинских националистов была сорвана, ВСУ понесли потери в технике и живой силе.

Ещё одна атака была предпринята украинскими военными из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады на червонодибровском участке.

«Расчётами артиллерийского полка группировки «Центр» нанесено огневое поражение. Противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве», — добавил Савчук.

На краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск «Центр» поразила командные пункты ВСУ, места скопления техники и живой силы противника.

Также расчётами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены беспилотники украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 апреля российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области. Потери — трое погибших военных ВСУ.