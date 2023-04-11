ДНР, 11 апреля, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Все административные здания в Артёмовске (Бахмут) взяты под контроль российскими Вооруженными силами. Об успешной операции в эфире Первого канала сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Пушили пояснил, что ВСУ скопились на западной стороне Артёмовска — отступать им некуда. Повсюду стоят заградотряды.

Город уже больше шести месяцев находится в осаде, бои не прекращаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ могли бы быстрее освободить Артёмовск, однако не спешат брать город под контроль, так как перед ними стоит другая задача — перемолоть резервы ВСУ. Так считает военный корреспондент Марат Хайруллин.