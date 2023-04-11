Варшава, 11 апреля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Все страны Евросоюза должны быть включены в процесс распределения украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

После заседания антикризисного штаба по вопросу наплыва зерна с Украины он отметил, что обратился за поддержкой к Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии.

По словам Телюса, у всех есть понятие, что Украина нуждается в помощи, но справляться с этим страны ЕС должны все вместе.

«Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять зерно в Европейском союзе, каким-то образом производить релокацию так, чтобы тяжесть несли не только лишь отдельные государства», — добавил министр.

Как передавало ИА REGNUM, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия недовольны отсутствием пошлин на поставки украинского зерна. Они требуют вернуть ограничения или смягчить решение ЕС о приостановке действия пошлин и импортных квот на некоторую украинскую продукцию, в том числе и на зерно.

Польские фермеры намерены на несколько дней перекрыть дорогу c Украины в Дорохуске.