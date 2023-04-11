Москва, 11 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Подготовка фигуриста Романа Костомарова к протезированию нижних конечностей — хороший знак, однако помешать этой процедуре может тромбоз. Об этом доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил порталу Sport24.

Иван Шилов ИА REGNUM Сосуды

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону по танцам на льду сформировали культи на ногах, чтобы в дальнейшем установить протезы. Врачи также намерены готовить протезы для рук.

По словам Шестакова, подготовка к протезированию означает, что повреждения на теле пациента хорошо изучены и сведены до минимума. Однако «остаётся тромбоз, который невозможно убрать». При движении пациента тромб может перемещается, в этом заключается большая опасность.

«Если риск тромбоза всё ещё большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов. Тут главное не торопиться и плавно переходить к следующей стадии восстановления», — сказал Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Костомаров постепенно приходит в себя и восстанавливается после тяжёлых осложнений, связанных с пневмонией. Он перенёс ампутацию голеней и операции на кистях рук. С ним работают инструктор и психолог. Перевозить спортсмена на самолёте пока нельзя из-за риска тромбоза.