Наступил 412-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Из-за проблем с комплектованием планируемое контрнаступление на Крым киевских вооружённых формирований может закончиться не начавшись. Сомнения в его результативности обозначено в секретных данных американской разведки, попавших в Сеть. Washington Post со ссылкой на полученные разведданные с грифом «совершенно секретно», отмечает также бесперспективность выбранной Киевом стратегии возвращения восточных территорий с одновременным продвижением на южном направлении в попытке «перерезать сухопутный мост России в Крым». По мнению американских военных, возможности российской обороны вместе с недостатками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подготовке и поставках боеприпасов, скорее всего, «затормозят прогресс и усугубят потери во время наступления».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Примерно к такому же выводу пришли журналисты телеканала Al Jazeera, проанализировав данные спутниковых снимков. Исследование фотоматериалов показало: границы Крыма и прилегающие районы превращены в цельный укрепленный барьер. Причем, укрепления обустроены таким образом, чтобы в случае прорыва линии обороны удалось удержать наземное наступление противника как с северного, так и с южного направлений.

Вооруженные силы России тем временем, ведут наступление по всем фронтам. Так, на херсонском направлении российская армия ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Во время штурма Марьинки российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание снаряда ВСУ: танкисты выжили и благополучно были эвакуированы на базу.

Кадры атаки окопов ВСУ двумя российскими военными обнародовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Судя по записи, бойцы ВС РФ штурмовали окопы противника, забрасывая их гранатами. В какой-то момент один из украинских военных сумел зайти с фланга и попасть в одного из российских солдат.

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