Брюссель, 11 апреля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вашингтону не стоит упрекать другие страны за нежелание находиться под его гнётом, написал в социальной сети Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Приходило ли когда-нибудь в голову американскому сенатору Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран?» — написал он, уточнив, что Соединённые Штаты игнорируют права других на суверенитет, а также злоупотребляют «господством» доллара ради своих интересов.

Накануне сенатор-республиканец Марк Рубио заявил, что США могут перестать поддерживать Украину на фоне призыва президента Франции Эммануэля Макрона к автономии Европы. В таком случае европейские страны будут сами разбираться с украинским конфликтом, подчеркнул американец.

Ранее французский лидер призвал ЕС подумать о своих интересах и не втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня, а также не подстраиваться под «американский ритм».