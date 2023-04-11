Москва, 11 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В России по-прежнему придерживаются мнения, что деятельность функционировавших на Украине биологических лабораторий США нарушала Конвенцию о биологическом оружии (КБТО). Об этом заявил 11 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

(сс) IAEA Imagebank Лаборатория

Он назвал очевидным то, что эта деятельность велась в нарушение международных правил. Претензии России к Киеву и Вашингтону, связанные с работой лабораторий, остаются открытыми и требуют ответа, также сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, размещение биологических объектов США на территории третьих стран не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов, ранее отмечало Минобороны России. Ведомство констатировало, что Соединённые Штаты разместили в некоторых соседних с Россией государствах сеть биологических лабораторий, где под эгидой Пентагона идёт работа с опасными вирусами и другими патогенами.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в марте заявил, что не только Украина стала местом для проведения биологической деятельности США. По его словам, на прицеле Вашингтона также находятся Грузия, Молдавия и ряд стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).