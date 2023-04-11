Москва, 11 апреля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины лежит на США. Их проект стал частью стратегии по разрушению украинского суверенитета, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») 11 апреля на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сегодня совершенно очевидно, что Пентагон реализовал на Украине план военно-биологической оккупации. Именно на Соединённых Штатах лежит вина и ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины, и никак иначе», — сказала Яровая.

На Украине действовали 50 биолабораторий, где проводились эксперименты над местным населением. В результате Украина стала представлять угрозу из-за опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения, она превратилась в полигон для испытаний, сообщила вице-спикер Госдумы.

Она добавила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине пришла к выводу, что военно-биологический проект США стал частью стратегии по разрушению украинского суверенитета. По итогам этой работы сформирован доклад на 207 страницах.

Доклад будет опубликован, направлен президенту Владимиру Путину и в Следственный комитет. Он также будет разослан в парламенты всех стран мира, сообщила Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Яровая заявила, что на Украине под видом биолабораторий создавались военные объекты НАТО, эта информация подтвердилась полностью. Такое прикрытие позволяло США действовать в обход международных соглашений.