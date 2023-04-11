Вашингтон, 11 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Союзники США используют дипломатические каналы вместо того, чтобы открыто высказать недовольство утечкой секретных документов Пентагона и американских служб разведки. Об этом 11 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации агентства, вместо того чтобы выразить свои претензии открыто, союзники Вашингтона используют дипломатические каналы, причём с большим успехом.

В материале указано, что инцидент с утечкой спровоцировал «неудобные разговоры» с представителями нескольких государств за закрытыми дверями.

Журналисты отмечают, что президенту США Джо Байдену предстоит «серия неловких переговоров» во время его апрельских встреч с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Издание приводит слова анонимного иностранного чиновника, который отметил, что время для встреч лидеров выбрано неудачно, при этом отсутствие публичного возмущения в столицах государств — союзников Вашингтона не должно никого обманывать.

Как передавало ИА REGNUM, официальные лица Южной Кореи и других государств заявили, что намерены поднять данный вопрос в Вашингтоне, а пока они ждут, что по этому поводу скажет администрация Байдена.

Ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы НАТО и США по их укреплению. Пентагон расследует утечку данной информации. Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuter со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустило, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.

Однако, как отметил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые данные в опубликованных документах Пентагона весьма интересны. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя исключить факта того, что США действительно шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским. Песков напомнил, что в мире уже не раз возникали скандалы из-за историй с прослушкой европейских лидеров со стороны Вашингтона.