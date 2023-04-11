Москва, 11 апреля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Новый этап приватизации в России предложил провести председатель правления ВТБ Андрей Костин для обеспечения новой модели роста экономики на фоне санкций. Об этом 11 апреля он написал в колонке для РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент-председатель банка ВТБ Андрей Костин

Он отметил, что западные санкции разрушили несущие элементы экономики, которая сложилась в России за последние 30 лет.

По словам Костина, новую модель роста, опирающегося на внутренние ресурсы, нужно начинать с расстановки приоритетов, которых, по его мнению, у России три: новые логистические коридоры, перезапуск отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны за счет развития ВПК и интеграции новых регионов.

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — считает Костин.

Он добавил, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных условиях является инструментом, неоднократно доказавшим свою эффективность.

Также он отметил, что ещё одним источником денег для экономики должны стать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. По его словам, этот курс необходимо продолжать.

Глава ВТБ подчеркнул, что наращивание денежной массы не будет нести серьёзных инфляционных рисков, поскольку активные инвестиции в развитие способствуют снижению инфляционной динамики. Кроме того, при показателе инфляции в 4% можно и нужно насыщать экономику деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что антироссийские санкции в перспективе могут негативно повлиять на российскую экономику, поэтому нужно увеличить внутренний спрос. По его словам, динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам ЦБ по инфляции. Недопустимо ни её ускорение, ни избыточное замедление.