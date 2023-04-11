Москва, 11 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети написал, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком недопущение санкций против российской атомной энергетики, а также поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» и газа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток».

Иван Шилов ИА REGNUM «Турецкий поток»

Он написал, что с вице-премьером Александром Новаком сегодня были рассмотрены серьёзные вопросы, такие как техническая и физическая безопасность газопровода «Турецкий поток» для бесперебойного газоснабжения Венгрии, сохранение транзитных поставок по нефтепроводу «Дружба», обеспечивающих нефтеснабжение государства, а также недопущение введения санкций, которые угрожают атомной промышленности.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. По его словам, в Москве будут рассмотрены важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии, сначала с вице-премьером России, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой Росатома Алексеем Лихачёвым.