Москва, 11 апреля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. За год в России предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодёжи, заявил 11 апреля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бортников

Бортников отметил, что в условиях проведения российской спецоперации на Украине спецслужбы киевского режима и их западные кураторы занимаются агрессивной идеологической и вербовочной обработкой граждан РФ. Они пытаются вовлечь в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность прежде всего молодёжь.

«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», — сообщил председатель НАК.

Он добавил, что участники международных террористических организаций не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

На заседании отметили, что особого внимания требует противодействие идеологии терроризма и неонацизма в молодёжной среде на территории субъектов, недавно вошедших в состав РФ. Это ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАК заявили, что спецслужбы Украины спланировали взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). За убийство корреспондента задержали 26-летнюю Дарью Трепову. Она призналась, что передала Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.