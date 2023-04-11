Симферополь, , 11:14 — REGNUM В зоне спецоперации при выполнении воинского долга погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, сын бывшего министра спорта Республики Крым Денис Шестак. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что мастер спорта по греко-римской борьбе, тренер по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины Денис Шестак проходил службу в зоне спецоперации с октября прошлого года. Уточняется, что 7 апреля он героически погиб в зоне СВО.

Федерация спортивной борьбы Республики Крым выразила соболезнования родным и близким Дениса Георгиевича.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта в МИД России заявили, что специальная военная операция России будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории.

В материале МИД указано, что ни киевские власти, ни их западные покровители не намерены учитывать интересы России и выполнять её законные требования. Напротив, Вашингтон и его союзники по НАТО «всё более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов».

Отмечается, что тем самым США и другие страны НАТО превращают Украину в свою лабораторию, полигон для испытания разработок. Сейчас Запад требует от Киева наступать, хотя атаки эти бессмысленны, а жертвами станут тысячи граждан Украины.