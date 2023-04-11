Москва, 11 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, который переводил деньги на нужды украинских войск. Об этом сообщили 11 апреля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Хабаровчанина подозревают в совершении государственной измены «в форме оказания финансовой помощи» ВСУ. Его противоправная деятельность была направлена против безопасности РФ.

«Подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — уточнили в спецслужбе.

Уголовное дело в отношении жителя Хабаровска возбуждено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок 12 до 20 лет и возможного дополнительного штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

Следственные действия по делу продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 10 апреля одобрил соответствующую поправку. Предполагается, что инициативу рассмотрят на заседании Госдумы 13 апреля.