Москва, 11 апреля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Об этом 11 апреля заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Её (мобилизации. — Прим. ИА REGNUM) нет и не планируется», — приводит слова Картаполова ТАСС.

Он добавил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат будут касаться всех военнообязанных. При этом на мобилизованных эти нормы не распространятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Картаполов заявил, что Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учёта в России. По его словам, основной упор будет сделан на цифровизацию, для этого будет использоваться специальный государственный информационный ресурс. Кроме того, будут введены меры ответственности за уклонение от призыва.