Москва, 11 апреля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Защищая города Запорожской области, расчёты ПВО России несут круглосуточное дежурство. В марте только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в их числе ракеты системы HIMARS. Об этом журналистам рассказал командир подразделения ПВО.

Министерство обороны Российской Федерации Российская техника в зоне СВО

«На нашем направлении тенденция такая, что противник взял тактическую паузу, думаю, надо готовиться к чему-то. Нам предстоит большое количество работы», — предположил командир.

По словам военного, киевские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области. Ракеты и снаряды летят в электростанции, железнодорожные пути, мосты, дома.

«Обстрелы ведутся хаотично, невозможно предугадать, куда будет нанесён удар. Поэтому расчёты дежурят круглосуточно», — добавил командир.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия на херсонской линии фронта ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика».