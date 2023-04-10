Москва, 10 апреля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Российскому фигуристу Роману Костомарову сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. Об этом 10 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

Отмечается, что Костомаров продолжает приходить в себя и восстанавливаться после тяжёлой болезни. Сейчас в планах врачей подготовить к протезам руки.

По информации издания, Костомаров чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с ним работает психолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Костомаров проходит подготовку к протезированию. Из-за угрозы тромбоза перевозить его на самолёте не рекомендовано, он остаётся в больнице в Коммунарке.