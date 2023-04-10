Москва, 10 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Российская компания «Аэрофлот» впервые отправила свой самолёт в Иран на техническое обслуживание, сообщает 10 апреля РБК со ссылкой на представителя перевозчика и близкие к компании источники.

Антон Новодережкин/ТАСС Самолет Airbus А330-300 авиакомпании «Аэрофлот»

Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 «Аэрофлота» прибыл в Тегеран 5 апреля. Ремонтировать его будут специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Отправке лайнера в Иран предшествовали несколько месяцев переговоров. Её ключевая цель — обслуживание стоек шасси A330. Решение связано с международными санкциями в отношении России, которые затрагивают в числе прочего услуги ремонта и поставки российским авиакомпаниям запасных частей.

По словам представителя «Аэрофлота», компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолётов дополнят возможности российского перевозчика.

По данным на 1 апреля в парке «Аэрофлота» числилось 178 самолётов производства Airbus и Boeing.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что самолёты, имеющиеся у российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности ещё около десяти лет.