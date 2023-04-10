Вашингтон, 10 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Ситуация в мировой экономике характеризуется высокой неопределённостью и фрагментацией, а её восстановление остаётся труднодостижимым, заявил 10 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировая экономика

«Восстановление, на которое мы рассчитываем, по-прежнему довольно труднодостижимо», — заявила она на открытии весенней сессии руководителей МВФ и Всемирного банка.

9 апреля директор-распорядитель МВФ заявила, что на фоне нынешних вызовов хрупкость системы мировой экономики может привести к финансовой нестабильности и замедлению роста экономики. При этом она отвергла предположения о возможности повторения глобального финансового кризиса 2008 года.

Ранее Георгиева выступила с предположением, что 2023 год станет трудным для мировой экономики. В числе основных причин она назвала ужесточение центробанками ряда стран кредитно-денежной политики и ситуацию на Украине.