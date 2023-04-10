Авдеевка, ДНР, 10 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Военнослужащие России существенно продвинулись в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал 10 апреля врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«В районе Авдеевки, в её окрестностях наши подразделения серьёзно продвигаются», — сказал Пушилин.

При этом он отметил, что продвижение даётся российским военнослужащим «достаточно большой ценой».

Ранее Пушилин заявлял, что ситуация вокруг Авдеевки развивается стремительно, положение ВСУ критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, что освобождение Марьинки в ДНР затягивается, поскольку ВСУ постоянно подтягивают резервы. Он также отметил, что более 75% территории города Артёмовска (украинское название — Бахмут) находится под контролем российских сил.

1 апреля Российская группировка «Юг» на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожила взводный опорный пункт. 2 апреля солдаты киевской армии, 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся в Авдеевке, выступили с обращением о том, что их ожидает «катастрофа», и призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного срочно вывести с фронта остатки бойцов.