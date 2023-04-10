Варшава, 10 апреля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Такое мнение высказано в статье Марека Галася на портале Niezależny Dziennik Polityczny.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины», — говорится в статье.

Зеленский также предлагал польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в счёт погашения внешнего государственного долга Украины, также отметил Галась. Он назвал причиной этих шагов украинского президента сложную ситуацию на фронте. Западную часть Украины лидер страны готов передать Польше в случае провала контрнаступления, отметило издание. Автор статьи уверен: Зеленский понимает, «что он проект, от которого хотят получить прибыль», но пока не приносит доходов в ответ на вложения со стороны западных стран.

«От США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок», — отметил Галась.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский прибыл в Польшу 5 апреля, этот визит был первым за всё время его президентства. На встрече с лидером страны Анджеем Дудой он заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.