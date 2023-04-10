Пекин, 10 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Политический раскол внутри США мог спровоцировать утечки секретных документов Пентагона, полагают китайские эксперты. Об этом пишет издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Опрошенные изданием специалисты уверены, что информация о состоянии ВСУ, появившаяся в соцсетях, нанесла Украине ощутимый удар вне зависимости от степени достоверности. Киев нервничает — об этом говорит реакция украинских властей.

«Даже если эти документы содержат вымышленную информацию, они подорвут боевой дух украинских военных и уверенность западных стран в том, что они продолжат поддерживать Киев для победы в борьбе с Москвой», — говорится в публикации.

Неназванный собеседник издания отметил, что утечка может быть следствием разногласий в Вашингтоне по поводу цены, которую придётся заплатить за поддержку Украины. В США есть политические силы, которые хотят добиться пересмотра существующего плана поддержки киевского режима.

«Многие политики США теряют веру в то, что полностью победят Москву, поэтому они могут захотеть использовать утечку, чтобы разрушить существующий план поддержки Украины», — пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Пентагон расследует утечку этой информации.