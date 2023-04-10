Мелитополь, 10 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Удар украинского беспилотника, который упал рядом с Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя силового ведомства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

На прошлой неделе Киев предпринял очередную попытку атаковать электростанцию беспилотником производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ.

Отмечается, что представитель силовых структур провел анализ данного беспилотника.

«В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы», — приводит агентство его слова.

Как передавало ИА REGNUM, вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов, а расположение его обломков может говорить о том, что целью беспилотника была инфраструктура атомной электростанции.

30 марта гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения. Он добавил, что полон решимости продолжать дипломатические усилия по защите электростанции.