Вашингтон, 10 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. США хотели предотвратить проведение Россией специальной военной операции на Украине, шантажируя подрывом «Северных потоков», заявил 10 апреля в интервью Tichys Einblick американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Требование было выдвинуто незадолго до Нового года. Идея заключалась в том, чтобы сообщить Путину: мы взорвём газопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной», — сказал Херш.

5 апреля Херш заявил, что в западных СМИ после публикации им результатов его собственного расследования появляется всё больше недостоверных данных и что целью всех этих материалов является отвод подозрений от властей США.

По данным расследования самого Херша, взрывчатку на месте подрыва «Северных потоков» установили американские военнослужащие, а привели в действие — норвежцы. Теперь западные СМИ изобретают разного рода «подозреваемых», чтобы не упоминать того, который кажется самым логичным, отмечал журналист.