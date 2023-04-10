Херсон, 10 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили пункты управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны Украины. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По её информации, около населённых пунктов Новоберислав Херсонской области и Ямполовка ДНР были поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригады территориальной обороны Украины.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, анонсированное Киевом контрнаступление обречено на провал, поскольку ВСУ истощены, потери составляют один к трём.