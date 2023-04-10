Вашингтон, 10 апреля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. США могут перестать поддерживать Украину на фоне призыва президента Франции Эммануэля Макрона к автономии Европы. В таком случае европейские страны будут сами разбираться с украинским конфликтом, заявил американский сенатор-республиканец Марко Рубио в видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter.

Drew Angerer — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Марко Рубио

Ранее Макрон заявил, что Европе следует подумать о своих интересах и не втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня, а также не подстраиваться под «американский ритм». По словам Рубио, если Макрон предлагает Европе не занимать какую-либо сторону, также могут поступить и США.

«Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы, ребята, разбирайтесь с Украиной и Европой», — сказал американский сенатор.

Он напомнил, что ЕС и Франция в значительной степени зависят от Вашингтона в оборонных вопросах. Так, в своё время Франция не смогла сама перебросить войска в Северную Африку, чтобы противостоять террористам.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон призвал Европу к «стратегической автономии». По его словам, европейцам пора «проснуться» и начать думать о своих интересах. Его слова раскритиковали читатели газеты Le Figaro. В частности, политика обвинили в стремлении заставить людей верить в иллюзии.