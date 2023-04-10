Москва, 10 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Франция навряд ли может претендовать на роль посредника между Россией и Украиной, поскольку косвенно вовлечена в конфликт на стороне Киева. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

«Париж вряд ли сейчас может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, пользователи французского Le Figaro раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал Европу к «стратегической автономии». Так, один из комментаторов отметил, что Макрон, как и любой президент страны, будет подчиняться приказам США. Они отмечают странную риторику Макрона, который говорит о европейской автономии тогда, когда все европейские государства поддерживают американских глобалистов.

По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексея Пушкова, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не достигли ожидаемых результатов от визита в Китай. Политик указал, что китайская сторона не пошла навстречу «ни по одному политическому пожеланию визитёров». Так, во время переговоров Макрон и фон дер Ляйен призывали лидера Китая Си Цзиньпина изменить позицию относительно действий России на Украине, однако получили отказ.