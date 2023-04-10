Москва, 10 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать утечку секретных документов Пентагона об инциденте с самолётом-разведчиком ВВС Великобритании, произошедшим над Чёрным морем в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не обладаю такой информацией, тематика ближе к Министерству обороны. Рекомендую обращаться туда», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, сообщила, что российский истребитель Су-27 едва не сбил самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint вблизи Крыма в 2022 году. Инцидент произошёл 29 сентября — за несколько месяцев до истории с американским БПЛА MQ-9.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

Между тем в министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.