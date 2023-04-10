Москва, 10 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Ресурсы украинской армии истощены, поэтому контрнаступление Вооружённых формирований Украины обречено на провал. Такое мнение высказал 10 апреля глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уверен, что пропагандисты на Украине только делают вид, что ВСУ «вооружены до зубов», а сама страна надёжно защищена.

«Однако это далеко не так, и «прорехи» у них наблюдаются по многим направлениям», — написал Бондарев, отметив также, что запасы боеприпасов у ВСУ могут закончиться в течение нескольких дней.

При этом, по словам сенатора, потери при контрнаступлении в три раза выше, чем во время обороны, а украинская армия и так обескровлена.

«Контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится [президентом Украины Владимиром] Зеленским, обречено на провал», — резюмировал Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине объявлена масштабная мобилизация. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что контрнаступление ВСУ, о котором много говорится в последнее время, окажется на руку российским военным. Кадыров отметил, что российские позиции на линии фронта являются выгодными и укрепленными, а тактика военных действий российскими войсками отшлифована, в то время как приёмы и манёвры противника угадываемы.