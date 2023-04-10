Москва, 10 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Три члена международного наркокартеля пытались провезти через Россию почти 700 кг кокаина стоимостью 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил 10 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Партию наркотика иностранцы везли в ЕС из одной из латиноамериканских стран. ФСБ России пресекла попытку использовать территорию РФ для транзитного перемещения и сбыта наркотиков.

В спецслужбе уточнили, что трое иностранцев — граждане Колумбии и одной из стран ЕС — специально прибыли в Россию для транзита наркотиков. Членов картеля задержали с поличным, у них нашли 699 кг кокаина.

«По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В результате розничного сбыта наркосиндикат мог получить по меньшей мере 6 млрд рублей.

В ФСБ добавили, что оптовая партия наркотика, доставленного из Латинской Америки, находилась на складе в Подмосковье. Его арендовали с помощью подставного лица. Злоумышленники намеревались сбыть часть партии наркотика в России, а остальное переправить в одну из стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге двоих мужчин задержали при перевозке примерно 200 кг кокаина в грузовике с фруктами. По решению суда они помещены под арест.