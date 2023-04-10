Южно-Сахалинск, 10 апреля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота в Японском море атаковал подводную лодку условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Японское море

Отмечается, что корабль «Адмирал Пантелеев» в Японском море провел противолодочные учения. При поддержке противолодочных самолётов команда военного судна обнаружила «вражескую» подлодку, которая намеревалась скрыться. Для её поражения экипаж корабля применил реактивные глубинные бомбы и произвёл условный залп торпедами.

Уточняется, что в роли подлодки условного противника выступила дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота.

Как передавало ИА REGNUM, американский журнал Popular Mechanics оценил ядерные торпеды «Посейдон», состоящие на вооружении российского ВМФ. Он сообщил, что эти торпеды представляют собой «оружие апокалипсиса». По данным издания, каждая торпеда «Посейдон» обладает боеголовкой мощностью примерно две мегатонны, она оснащена ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения.