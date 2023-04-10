Красный Лиман, ДНР, 10 апреля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении российские тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и штурмовая авиация нанесли мощный удар по позициям противника, в результате чего он понёс серьёзные потери. Об этом сообщил 10 апреля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в интервью РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin Тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк»

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепёк» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», — сообщил Савчук.

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Кроме того, самолёты оперативно-тактической авиации нанесли удары фугасными авиационными бомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.

На червонодибровском участке расчётами ствольной и реактивной артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины, в результате чего противник понёс потери.

Как сообщало ИА REGNUM, российские спецназовцы с помощью тяжёлых самоходных огнемётов «Солнцепёк» (ТОС-1А) сожгли хорошо укреплённый район ВСУ на участке Сватово-Кременная. Расчёт группировки «Отважные» уничтожил линию обороны вместе с удерживающими её украинскими солдатами.