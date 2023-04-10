ДНР, 10 апреля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Российские вооруженные силы, использовав штурмовую авиацию и тяжёлые боевые системы (ТОС-1А) «Солнцепёк», нанесли поражение живой силе украинских войск на краснолиманском направлении. О том, что противник понёс потери в результате ударов термобарическими снарядами, 10 апреля заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб. Точкой поражения стали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов противника.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

ТОС-1А «Солнцепёк» является самым мощным неядерным оружием ближнего боя: 220-мм боеприпас системы создает в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его. Мгновенная детонация вызывает зону повышенного давления, которое выжигает весь кислород. Укрыться от поражения невозможно ни в окопе, ни в бронированной технике. Дальность поражения — до 10 километров. Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, что исключает попадание во второстепенные или невоенные объекты. Подобных огнеметных систем не имеет ни одна армия мира.

Несколько дней назад — 6 апреля — «Солнцепеки» были задействованы в Артёмовске (ДНР). Военкор Марат Хайруллин сообщил: «Наши военные били по украинцам «Солцепёками». Мы используем новую тактику и применяем массированные ночные атаки».

Как пояснял в марте 2023 года командир взвода «Солнцепёк» с позывным Шкипер, ТОС-1А в зоне спецоперации применяется тогда, когда не получается взять какой-то опорный пункт ВСУ силами артиллерии и танков.

По данным Минобороны РФ, специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по противнику, скрывающемуся в опорных пунктах и заглубленных укрытиях. Кроме того, экипажи тяжелых огнеметных систем уничтожают наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

«ТОС «Солнцепёк» считается одной из приоритетных целей для противника. В целях обеспечения безопасности и предотвращения диверсий боевую работу экипажей «Солнцепёков» прикрывают группы охранения», — отметили в российском оборонном ведомстве.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.

«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — приводит издание «Страна. ua» слова одного из украинских офицеров.

В феврале 2023 года Минобороны РФ показало видеокадры боевой работы огнеметной системы «Солнцепек» под Угледаром. Известно, что после осуществления залпа огнеметная система покидает свою позицию. Результат удара проверяется разведкой с помощью беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что расход боеприпасов ТОС-1А — небольшой, военные соблюдают ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся российские десантники.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 411-й день. Российская штурмовая авиация и тяжёлая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» были задействованы на краснолиманском направлении при нанесении ударов по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Как сообщает РИА Новости, речь идет об ударах термобарическими снарядами ТОС-1А «Солнцепёк» и неуправляемыми ракетами.