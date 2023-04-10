Донецк, 10 апреля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Склад с боеприпасами, пункт временной дислокации, блиндаж и технику Вооружённых сил Украины удалось уничтожить российским войскам на донецком направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении ракетчиками Южной группировки войск нанесены два ракетных удара по объектам 63-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ. В результате были уничтожены склад с боеприпасами и пункт временной дислокации. Противник понес потери в живой силе», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, артиллеристы ВС России поразили украинский опорный пункт в районе села Победа (ДНР). Также российская артиллерия смогла уничтожить орудие Д-20 и огневую позиция противника в населенном пункте Острое на этом же направлении.

Бигма добавил, что еще в число пораженных целей попал и блиндаж с военными ВСУ в районе Белогоровки. По нему ударили противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал видеозапись, на которой показан момент уничтожения украинского бронетранспортера «Буцефал» в районе города Артёмовска (ДНР). Помимо этого, была поражена самоходная гаубица 2С3 «Акация» Вооружённых сил Украины.