Париж, 10 апреля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Евросоюз должен укреплять свою автономию и перестать зависеть от принципа экстерриториальности доллара, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Экстерриториальность — правовой статус, освобождающий от действия местных законов. Он подчеркнул, что зависимость от Вашингтона можно снизить через укрепление своей оборонной промышленности и согласование единых стандартов в ЕС.

По словам президента, в ближайшее время европейские страны смогут подписать соглашение, аналогичное Акту о снижении инфляции в США (IRA). Макрон также утверждает, что Европа «победила в идеологическом противостоянии» за развитие стратегической автономии континента.

Вместе с тем глава Франции признал, что в последние годы возросла зависимость ЕС от США в области энергетики. Он подчеркнул, что это касается только «логики диверсификации».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля американское издание The Hill выпустило статью о том, что визит Эммануэля Макрона в КНР для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином продемонстрировал растущую напряженность между Брюсселем и Вашингтоном в вопросе их отношений с Китаем.