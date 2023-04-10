Москва, 10 апреля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В России началось изготовление некоторых элементов первой ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской. Об этом сообщил генеральный директор Центр имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Алексей Варочко в интервью ТАСС.

mil.ru Ракета-носитель «Рокот»

«По проекту «Рокот-М» проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов ракеты с длительными сроками изготовления», — сказал Варочко.

Как сообщалось ранее, 9 февраля Роскомос заявил о 100 успешных пусках космических ракет-носителей, проведенных подряд в России. Было осуществлено 82 пуска ракет семейства «Союз», а также 11 пусков ракет-носителей «Протон-М», четыре пуска ракет-носителей «Ангара» и три пуска ракет-носителей «Рокот».