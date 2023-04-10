Вашингтон, 10 апреля, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Попавшие в социальные сети секретные материалы, в которых описано состояние украинских войск и связанные с их укреплением планы США и НАТО, могут быть поддельными. Об этом 9 апреля сообщает агентство Reuter со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Секретные материалы

Не исключается, что выложенные в широкий доступ документы могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение следователей минюста США относительно происхождения этих материалов. При этом власти США допускают, что в документах может содержаться ложная информация, с целью нанесения ущерба интересам безопасности США.

Независимой проверки документов на подлинность не проводилось, но при детальном изучении документов в агентстве отметили, что как минимум один документ содержит секретную информацию, но пометка о секретности на нём отсутствует. Также вызывает подозрение тот факт, что документы были размещены в соцсетях несколько недель назад, но СМИ внимание привлекли только 6 апреля, когда о них впервые написало издание The New York Times. Большая часть документов могла быть подготовлена ещё зимой и информация в них устарела ещё до попадания в Сеть.

В свою очередь Пентагон предполагает, что документы были выложены в соцсети американцем, на это указывает глубина тем, затронутых в материалах, касающихся военных действий на Украине, в Китае, на Ближнем Востоке и в Африке. Как пояснил агентству один из анонимных источников, расследование по делу об утечке документов находится на ранней стадии, следователи рассматривают как минимум четыре мотива для выкладывания такого рода информации в широкий доступ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о панике в Пентагоне из-за утечки в широкий доступ секретных разведданных по Украине.